أحمد موسى يرتدي بدلة سوداء حدادًا على شهداء القوات المسلحة | شاهد





نعى الإعلامي أحمد موسى ، شهداء ابطال القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء، مضيفا: "الحادث استهدف ابطال القوات المسلحة المصرية في وقت الإفطار في شهر رمضان".





وقال الإعلامي أحمد موسى: "العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء، والحصول على تلك المنطقة هي الهدف من ضرب القوات المسلحة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الخونة والإرهابيين يضربون ابطال القوات المسلحة من أجل الحصول على سيناء".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "جميع التنظيمات الإرهابية لها هدف واحد وهو خدمة جماعة الإخوان إرهابية"، مضيفا: "لا يمكن ان يكسر احد مصر وشعبها وجيشها".