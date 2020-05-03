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أحمد موسى يرتدي بدلة سوداء حدادًا على شهداء القوات المسلحة | شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 12:39 ص
احمد موسى
احمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
ظهر الإعلامي أحمد موسى على الهواء لتقديم حلقة برنامجه «على مسئوليتي» مُرتديًا بدلة سوداء حدادًا على شهداء القوات المسلحة.

نعى الإعلامي أحمد موسى، شهداء ابطال القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء، مضيفا: "الحادث استهدف ابطال القوات المسلحة المصرية في وقت الإفطار في شهر رمضان".

وقال الإعلامي أحمد موسى: "العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء، والحصول على تلك المنطقة هي الهدف من ضرب القوات المسلحة". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الخونة والإرهابيين يضربون ابطال القوات المسلحة من أجل الحصول على سيناء".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "جميع التنظيمات الإرهابية لها هدف واحد وهو خدمة جماعة الإخوان إرهابية"، مضيفا: "لا يمكن ان يكسر احد مصر وشعبها وجيشها".
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