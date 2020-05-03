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تعليم

طب حلوان تتابع فعاليات مسابقات المعلومات العامة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يتابع اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، فعاليات مسابقة جديدة للمعلومات العامة تحت عنوان بعنوان "اعرف الدنيا حواليك"، للحرص على التواصل الدائم مع الطلاب. 

تدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي وبعد اعلان النتيجة يتم عرض التفاصيل الخاصة بالاثر او البلد المطروح عنها السؤال لتعريف الطلاب بها و تثقيفهم .

ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه و التواصل معهم  خلال فترة حظر التجوال و شهر رمضان الكريم  .

جدير بالذكر ان مجالس كليات جامعة حلوان فى حال انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل وضوابط المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية . 
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