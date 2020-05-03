طب حلوان تتابع فعاليات مسابقات المعلومات العامة

يتابع اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، فعاليات مسابقة جديدة للمعلومات العامة تحت عنوان بعنوان "اعرف الدنيا حواليك"، للحرص على التواصل الدائم مع الطلاب.





تدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي وبعد اعلان النتيجة يتم عرض التفاصيل الخاصة بالاثر او البلد المطروح عنها السؤال لتعريف الطلاب بها و تثقيفهم .



