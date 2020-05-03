AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الناس فاهمين غلط .. وزير التعليم يوضح كيفية تقييم الأبحاث وتصحيحها .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:17 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم ليس معناه الحصول على شهادة بأى طريقة من الطرق ولكن التعليم هو اكتساب الطفل المهارة من خلال التعليم وهذه مهمتنا.



وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة إكسترا نيوز، أن الغرض من قيام الطلاب بعمل البحث هو تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب وليس إعطائه درجات، وهذا ما يجب أن يدركه أولياء الأمور " لانهم فاهمين التعليم غلط ".



وأوضح طارق شوقي ، أن مساعدة أولياء الأمور لأولادهم في عمل البحث او شراءة يهدم كل ما تقوم به الوزارة، بالإضافة إلي الدروس الخصوصية التي تأخذ الأموال على حساب تعليم الأولاد وإهدار أموالهم.


وتابع وزير التربية والتعليم، أن الأبحاث تأتي إلى الوزارة بعد تسليمها ونعيد توزيعها على معلمين من خارج المحافظة التي جاء منها البحث وبعدها سنقوم بتجميع الدرجات .



واستكمل طارق شوقي ، أن الإجراءات الاحترازية التي  ستتم في امتحانات 3 ثانوى سيتم الإعلان عنها يوم 15 مايو، كما أن الدولة تعمل علي حماية الطلاب أكثر مما يتخيل الطالب . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيزنس كورونا.. برلمانية تحذر أولياء الأمور من شراء مشاريع البحث

ما الإجراءات التي اتخذتها التعليم لمواجهة المتاجرين بالمشروعات البحثية؟ .. وزير التعليم يجيب

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

تحذيرات رسمية لطلاب المدارس: ممنوع التعامل مع أي جهات خارجية لعمل الأبحاث أو رفعها على المنصة

وزير التعليم يرد على الجدل المثار حول قرار مناقشة أبحاث طلاب المدارس شفويا

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

ترشيحاتنا

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

إعدام فيروس كورونا في 40 ثانية.. تجربة واعدة للقضاء على الوباء

بعد القبض على حنين وسما المصري .. النيابة العامة توجه رسالة للمصريين باللغة الإنجليزية

MBC مصر تعرض أغرب رد فعل في تاريخ مقالب رامز جلال.. فيديو

زيادة 16 مليار جنيه برأس مال البنك المركزي.. تعرف علي التفاصيل

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة