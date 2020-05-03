الناس فاهمين غلط .. وزير التعليم يوضح كيفية تقييم الأبحاث وتصحيحها .. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن التعليم ليس معناه الحصول على شهادة بأى طريقة من الطرق ولكن التعليم هو اكتساب الطفل المهارة من خلال التعليم وهذه مهمتنا.













وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة إكسترا نيوز، أن الغرض من قيام الطلاب بعمل البحث هو تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب وليس إعطائه درجات، وهذا ما يجب أن يدركه أولياء الأمور " لانهم فاهمين التعليم غلط ".













وأوضح طارق شوقي ، أن مساعدة أولياء الأمور لأولادهم في عمل البحث او شراءة يهدم كل ما تقوم به الوزارة، بالإضافة إلي الدروس الخصوصية التي تأخذ الأموال على حساب تعليم الأولاد وإهدار أموالهم.









وتابع وزير التربية والتعليم ، أن الأبحاث تأتي إلى الوزارة بعد تسليمها ونعيد توزيعها على معلمين من خارج المحافظة التي جاء منها البحث وبعدها سنقوم بتجميع الدرجات .













واستكمل طارق شوقي ، أن الإجراءات الاحترازية التي ستتم في امتحانات 3 ثانوى سيتم الإعلان عنها يوم 15 مايو، كما أن الدولة تعمل علي حماية الطلاب أكثر مما يتخيل الطالب .



