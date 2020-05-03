أمين موقو: قرار نهائي باستكمال الموسم الحالي والأندية التونسية تؤيد عودة الدوري

قال امين موقو، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم، إنه تم اقتراح عودة الدوري التونسي بعدد من السيناريوهات الجديدة خلال انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أمين موقو في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس2"، أنه تم اتخاذ قرار نهائي باستكمال الموسم الحالي وعدم إلغائه.





وتابع رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي: "نحتاج من 6 إلي 7 أسابيع من أجل استكمال الموسم الحالي".





وأكد أن كافة الفرق التونسية تؤيد استكمال الدوري هذا الموسم دون طرح أي اعتراضات لإلغاء الموسم الحالي.





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.