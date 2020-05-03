المركزي: 155.6 مليار جنيه حجم رأسمال البنوك في يناير الماضي

انخفض إجمالي رأس المال ضمن خصوم البنوك لـ155.6 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 156 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ156.101 مليار جنيه في نوفمبر 2019.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن إلتزامات البنوك خارج مصر سجلت نحو 113.11 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 120.1 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ115.3مليار جنيه في نوفمبر 2019.





وبلغت السندات وقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك لـ 155.85 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 159.122 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ159.741 مليار جنيه في نوفمبر السابق له.





حجم التزامات البنوك في مصر وصل لـ165.7 مليار جنيه مقابل 223.982 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ196.201 مليار جنيه في نوفمبر 2019.



وبلغ حجم الودائع نحو 4.22تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر2019 ومقارنة بـ4.16 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وذكر التقرير أن