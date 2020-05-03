تفاصيل خطة مواجهة فيروس كورونا بعد زيادة أعداد الإصابات.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إنه من الضروري أن ننظر إلي رقم الحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية لأن هذا يدل علي ما تقوم به الدولة في خطة العلاج وطرق العلاج وهذا الرقم يمثل نسب شفاء 24 %.





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى إم سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز، أن المواطنين أصبح لديهم وعي وإذا شعروا بأى شىء يأتوا إلينا علي الفور وهذا يساعد علي زيادة نسبة الشفاء كما أن 85% من الإصابات إصابات خفيفة.





وأوضح حسام حسني ، أن منع الانتشار يأتي عن طريق الحذر الاجتماعي وليس الحظر لأن الحذر يأتي من المواطن نفسه وهذا هو الأهم من الحظر الذي يمنع الناس من الخروج.





وتابع حسام حسني، أن الوعي المجتمعي هو القادر علي منع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا ومن الضرورى القيام بالخطوات الاحترازية والوقائية لأن هذا هو الحل.





واستكمل حسام حسني، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يقوم بنقل الفيروس إلى شخصين من حوله.