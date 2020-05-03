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توك شو

السبكي: اللفظ الخارج مع وائل الإبراشي أزمة وعدت.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 04:04 ص
احمد السبكي
احمد السبكي
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محمد حليم قنديل

رفض المنتج احمد السبكي، التعليق على أزمة اللفظ الخارج الذى قاله للإعلامي وائل الإبراشي، معقبا: "موضوع وانتهي خلاص .. ومكلفنيش أي حاجة".


وكشف المنتج أحمد السبكي، عن الأفلام التي ينتجها لنجوم الطرب الشعبي والراقصات في الأعياد لا تحقق ايرادات كبيرة ولكنه يقدمها لفئة، خاصة من الجمهور في فترة معينة وهي فترة الأعياد وسينمات وسط البلد، مؤكدا أن هناك منتجين حاولوا تقليد تركيبته التي يقدمها في الأفلام الشعبية وفشلوا في تقديمها.


ورد المنتج أحمد السبكي، على سؤال من المخرجة ايناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، يقول إنه منتجب يكسب من "هز الرقاصات" ليرد عليها قائلا: "ولا فيلم من النوعية دي بتجيب إيرادات، ولكن أنا بحب الأجواء دي وعملت فيلم كبارية وخرجت نجوم شعبيين".


واشار الي أن نوعية الافلام الشعبية تعرض في أسبوع العيد الأول فقط ولو عرضت في توقيت آخر ستتعرض للفشل.


وتابع: "أفلام الرقص والغناء الشعبي لو اتعملت في غير العيد هتقع وبستغل أسبوع العيد بس، والفيلم يدوب بيغطي تكلفته وبيتعمل في 10 و12 يوم في شكل افراح شعبية، ومش بعمل افلام فيها ألفاظ خارجة".

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