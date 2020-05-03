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محافظات

اليوم.. 5 آلاف طالب بالصف الثاني الثانوي بأسوان يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

الأحد 03/مايو/2020 - 06:39 ص
طلاب ثانوي
طلاب ثانوي
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شاذلى عبد الفتاح
يؤدي اليوم الأحد 5 آلاف و 694 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى بأسوان إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ( اللغة الإنجليزية) من المنازل، ضمن إمتحانات نهاية العام الدراسى 2019 /2020 والتى تستمر حتى 17 مايو القادم وفق الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.  

وتأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الإمتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا .

ومن جانبه قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الإمتحانات والرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) .

ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات .

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5 آلاف و694 طالبًا وطالبة بأسوان يؤدون امتحان الصف الثاني الثانوي
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