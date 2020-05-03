طلاب الصف الثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا من المنازل .. اليوم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.







