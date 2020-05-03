أحمد السبكي: دينا أكثر راقصة نجحت كممثلة في أعمالي.. فيديو

قال المنتج احمد السبكي، إن دينا أكثر راقصة نجحت كممثلة في أعمال أحمد السبكي، لأنها "تعرف تمثل كويس جدا وقدرت تنجح في كده".

وكشف المنتج أحمد السبكي، عن أن الافلام التي ينتجها لنجوم الطرب الشعبي والراقصات في الأعياد لا تحقق ايرادات كبيرة ولكنه يقدمها لفئة خاصة من الجمهور في فترة معينة وهي فترة الأعياد وسينمات وسط البلد، مؤكدا أن هناك منتجين حاولوا تقليد تركيبته التي يقدمها في الافلام الشعبية وفشلوا في تقديمها.

ورد المنتج أحمد السبكي، على سؤال من المخرجة ايناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، يقول أنه المنتج يكسب من "هز الرقاصات" ليرد عليها قائلا: "ولا فيلم من النوعية دي بتجيب ايرادات ولكن أنا بحب الأجواء دي وعملت فيلم كبارية وخرجت نجوم شعبيين".

وأوضح أن نوعية الافلام الشعبية تعرض في أسبوع العيد الأول فقط ولو عرضت في توقيت آخر ستتعرض للفشل.

وتابع: "افلام الرقص والغناء الشعبي لو اتعملت في غير العيد هتقع وبستغل أسبوع العيد بس، والفيلم يدوب بيغطي تكلفته وبيتعمل في 10 و12 يوم في شكل افراح شعبية، ومش بعمل افلام فيها ألفاظ خارجة".