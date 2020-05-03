رئيس لجنة المسابقات بتونس يكشف مقترحي الاتحاد لعودة الدوري.. فيديو

أكد

امين كوكو

رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد التونسي أن الاتحاد قدم عدد من المشروعات بشان عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة في ظل توقفه حاليا بسبب فيروس كورونال المستجد.