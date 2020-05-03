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رياضة

رئيس لجنة المسابقات بتونس يكشف مقترحي الاتحاد لعودة الدوري.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 01:00 ص
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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ياسمين تيسير
أكد امين كوكو رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد التونسي أن الاتحاد قدم عدد من المشروعات بشان عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة في ظل توقفه حاليا بسبب فيروس كورونال المستجد.

وأضاف امين كوكو في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن المقترح الاول ان يعود الدوري بدءا من شهر يوينو المقبل مع خضوع اللاعبين للحجر الصحي طوال فترة اقامة المباريات .

وتابع انه في حال عاد النشاط بدءا من يونيو ستعود الفرق للتدريبات بداء من نهاية شهر رمضان .

وأكد امين كوكو ان المقترح الثاني ان يعود النشاط الرياضي شهر سبتمبر واكتوبر المقبل على ان يلتحم الموسم الحالي مع الموسم المقبل.

وتابع امين كوكو ان الامور في تونس بشان مستقبل فيروس كورونا ليست واضحه حتى الآن.
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