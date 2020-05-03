كريزي تاكسي .. سائق موسوس يطلب من ركابه الاستحمام

جسد الفنان إبراهيم السمان خلال الحلقة التاسعة من الجزء الثاني لبرنامج "كريزي تاكسي" المذاع على قناة الحياة، شخصية السائق الموسوس الذي يتهم ركابه بسوء رائحة الفم، وأن هناك رائحة غريبة من الحذاء مما يستدعي القيام برش العربية بمعطر للجو.





وهو ما يلاقي غضب كبير من الركاب إلا أن إبراهيم يقوم بالنداء في الشارع بميكروفون بأن معه راكب رائحة سيئة وأنه لا يتحمل ذلك، ويطلب منهم الاستحمام، إلى أن يطلب الراكب النزول ويحاول التعدي عليه فيكشف له إبراهيم وطاقم العمل عن حقيقة المقلب.





الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.









يذكر أن الحلقة الثامنة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" ناقش إبراهيم السمان قضية جديدة وهي تعامل الآباء مع أبنائهم في الشارع.









وتبدأ الحلقة بمجرد ركوب أحد الركاب وفي وجود الطفلة "بيلار" التي يتعامل معها الوالد وهو السائق بطريقة سيئة بعد أن اعترفت أمام القاضي أنها تريد المكوث مع والدتها ولا تريد البقاء مع والدها، فيبدأ بمعايرتها دائمًا بما يحضره لها وتهديدات بمعاقبتها مساءً وتنتهي بأنه سيحرمها من والدتها للأبد.

