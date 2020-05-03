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فن

مسلسل النهاية الحلقة 9 .. عمرو عبد الجليل متهم في جريمة قتل

الأحد 03/مايو/2020 - 01:12 ص
النهاية
النهاية
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أحمد إبراهيم
شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 9 تطور جديد فى الأحداث بعد أن تم التحقيق مع صباحة "سهر الصايغ" والفتاة التي ساعدتها، كشفت قوات الأمن مكان الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" إلا أنهم لم يستطيعوا القبض عليه. 

وكشفت التحريات التي أجرتها قوات الأمن في القدس عن أن الريس عزيز متهم فى جريمة قتل في مصر منذ 70 عاما وهارب منها. 

بينما الروبوت زين ينتظر صباح حتى يغادران سويا إلا أن صباح لم تحضر بسبب حبسها والتحقيق معها فى قضية سرقة وعى المهندس زين "يوسف الشريف" من الشركة التى يعمل بها. 

وبعد مطاردات الأمن يقرر الريس عزيز اقتحام مبنى الشركة التى يعمل بها زين من أجل خطفه حتى يمكن أن يسيطر على الروبوت قبل أن يتسبب فى عديد من الأزمات على البشرية.  

مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ  وناهد السباعى وعمرو عبد الجليل وتاليف عمرو عبد الجليل واخراج ياسر سامى. 
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