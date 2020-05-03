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فن

بعد تألقها في "ونحب تاني ليه".. هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر

الأحد 03/مايو/2020 - 01:25 ص
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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اسماء الحسينى
تصدر هاشتاج "ياسمين عبد العزيز " موقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وغرد كثير من جمهورها مشيدين بدورها في مسلسل "ونحب تاني ليه " وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالاتي: "انا بتفرج ع مسلسل ياسمين عبد العزيز  وأحب أوجه لها تحية لأنها الوحيدة اللي لا قرفتنا بباروكة بشعة ولا سنان هوليوود سمايل fake ولا مناخير معمولة عند خراط مش جراح ولا حاطة في وشها كيلو بوتوكس يغير  ملامحها ويشل تعبيراتها ولا رموش اوفر زي التندة".


نركز مع ياسمين عبد العزيز يا جماعة ، جمالها قمة فى الرقى والبساطة ، تمثيلها طبيعى وتلقائى وبتعرف تلبس اللى يناسبها ويناسب أدوارها وتعرف تطلع من غير مكياچ فى اى مشهد بكل ثقة ،وصلت بعد سنين من الاعمال الحلوة ،خطوه خطوه مش صعود مفاجئ ،دورها ف مسلسل ⁧‫#ونحب_تاني_ليه‬⁩ رائع جدًا بجد .

وتابع آخر: عاجبني اوي ان ياسمين عبد العزيز شكلها شبه الناس العادية اللي هم خلقة ربنا من غير عمليات، وحتى مش رفيعة كمان، فهي ست حلوة طبيعية وده شيء قلّما نجده.


‫ومسلسل "ونحب تاني ليه " بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.‬


‫وهو العمل الذى الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى ، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على‬.
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