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توك شو

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتياله ودور وزير الداخلية في إنقاذه.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 01:23 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
روي الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولة اغتياله عام 2014 من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح موسى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق قرر وضع حراسة له بعد أن تم رصد مخطط للإرهابيين لاغتياله في عام 2014.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه فوجئ باللواء محمد إبراهيم يقوم بالاتصال به ويخبره بأنه سوف يقوم بإرسال حراسة خاصة وكان حينها في مقر التلفزيون المصري.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى اللواء محمد إبراهيم، وطالبه حينها بعدم القلق والخوف، وبادره موسى قائلا: "الأعمار بيد الله سبحانه وتعالي وأنا لا قلقان ولا خايف ولا خوفنا ولا بنخاف".

وأكد أحمد موسى أنه يقدم رسالة ويدفع ثمنها، فالوطن يحتاج الجميع أن يدافع عنه سواء بالقلم أو باللسان أو السلاح، وعلى الجميع بكل ما أوتى من قوة الدافع عن البلد، مؤكدا أنه مستمر فى الدفاع عن الوطن بكل ما يملك حتى آخر لحظة فى عمره.
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