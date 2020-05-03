AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عقار ريمديسفير طوق النجاة أم أمل زائف؟.. رئيس قسم المناعة بعين شمس يوضح.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 01:39 ص
عقار ريمديسفير
عقار "ريمديسفير"
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور اشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن استخدام عقار "ريمديسفير" كانت نتيجة دراسة تمت على أكثر من 1000 مريض.


واضاف اشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن هذه الدراسة أثبتت ان استخدام هذا العقار يتسبب في تقليل مدة الإقامة في المستشفى 4 ايام .

واوضح أشرف عقبة ، ان استخدام عقار "ريمديسفير" يساعد في زيادة نسب الشفاء ويقلل من أعداد الوفيات.

وتابع : أن هذا الدواء سيسمح باستخدامة مع الحالات الصعبة والشديدة وتعاني من أعراض تنفسية شديدة.

واكمل: ان هذا الدواء سيسمح استخدامه ايضا مع الحالات التي تعاني من فشل وخلل في وظائف الأعضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قسم المناعة بـ طب عين شمس: الصين أبهرت الجميع في إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو

تعرف على الهندسة الرباني لزيادة المناعة داخل جسم الإنسان ..فيديو

أمريكا تصادق على تجربة دواء لعلاج كورونا.. تفاصيل كاملة

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

ترشيحاتنا

بـ الأحمر الأوف شولدر.. لقاء الخميسى فى إطلالة مبهرة.. شاهد

بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

بعد نشر صورته بالمستشفى.. نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

عقار ريمديسفير طوق النجاة أم أمل زائف؟.. رئيس قسم المناعة بعين شمس يوضح.. فيديو

بسبب البرنس.. سلوى عثمان تشعل السوشيال ميديا بمشهد مؤثر

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

اخبار الفن .. خطا بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. اول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية احمد فهمى من هنا الزاهد

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة