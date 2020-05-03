عقار ريمديسفير طوق النجاة أم أمل زائف؟.. رئيس قسم المناعة بعين شمس يوضح.. فيديو

قال الدكتور اشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن استخدام عقار "ريمديسفير" كانت نتيجة دراسة تمت على أكثر من 1000 مريض.









واضاف اشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن هذه الدراسة أثبتت ان استخدام هذا العقار يتسبب في تقليل مدة الإقامة في المستشفى 4 ايام .





واوضح أشرف عقبة ، ان استخدام عقار "ريمديسفير" يساعد في زيادة نسب الشفاء ويقلل من أعداد الوفيات.





وتابع : أن هذا الدواء سيسمح باستخدامة مع الحالات الصعبة والشديدة وتعاني من أعراض تنفسية شديدة.





واكمل: ان هذا الدواء سيسمح استخدامه ايضا مع الحالات التي تعاني من فشل وخلل في وظائف الأعضاء.