شاهد على حرب رمضان.. عمرو موسى: لولا كفاءة الدبلوماسية المصرية لتعرضت مصر لمطبات ضخمة بعد 6 أكتوبر.. الخارجية نجحت في تسويق النصر والبناء عليه.. ومحمد حسن الزيات قاد معركة شرسة في أروقة الأمم المتحدة

عمرو موسى وغلاف "كتابيه" عمرو موسى:

كسينجر طلب من الوزير الزيات عودة القوات المسلحة المصرية إلى ما كانت عليه قبل يوم 6 أكتوبر

الزيات يرد على كسينجر في نيويورك: اقتراح التقهقر خلف قناة السويس غير مقبول وغير قابل لنقله للقاهرة

وزير الخارجية نجح في حشد الدعم العربي والأفريقي ومجموعة عدم الانحياز والمجموعات الجغرافية المختلفة لدعم الموقف المصري

نصر أكتوبر حول دبلوماسية مصر من مواجهة الهزيمة وآثارها إلى دبلوماسية تسويق النصر والبناء عليه



كلنا جنود لكل منا دوره في أوقات الحرب والسلام، فنحن جنود في خدمة وطننا الغالي ومصرنا الحبيبة سواء أكنا من رجالات القوات المسلحة أو من مقاتلي الشرطة أو في أي موقع نستطيع فيه أن نخدم بلدنا الحبيب.

وتحل اليوم ذكرى العاشر من رمضان، العيد الــــ 48 للنصر الغالي، وهو اليوم الذى قضت فيه قواتنا المسلحة المصرية على الغطرسة الصهيونية واستعادت "سيناء الحبيبة" التى كانت وما زالت "أيقونة التضحية والفداء"، فكل التحية لأبطال قواتنا المسلحة درع وسيف الأمة.

نصر العاشر من رمضان1393ه، السادس من أكتوبر 1973م، كان شاهدا على قيام كل من أبناء هذا الوطن بدوره وخاصة رجال وأبطال وزارة الخارجية من دبلوماسيينا العظ ام، وهو ما أكده الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، في مذكراته في كتابه "كتابيه" حين أكد أنه لولا كفاءة الدبلوماسية المصرية، التي استطاعت استيعاب خبر إعلان نصر أكتوبر، لتعرضت مصر لمطبات دبلوماسية ضخمة.





أسرى إسرائيليون يعودون بالبيجامات الكاستور بعد الهزيمة 73 معارك دبلوماسية وقال موسى إن الدكتور محمد حسن الزيات، وزير خارجية مصر وقت الحرب، كان يعلم أن قرار الحرب تم اتخاذه ولم يكن يعلم ساعة الصفر التي سيبدأ فيها القتال.

وأضاف أن الوزير كان بالطبع يتوقع الآثار السياسية والمعارك الدبلوماسية التي سيضطر وفد مصر في الأمم المتحدة لخوضها بالتوازي مع المعارك العسكرية على جبهة قناة السويس، لكنه لم يخطر أحدا من مساعديه بذلك الأمر.

وأوضح أنه بسبب سرية الإعلان عن موعد الحرب، ولاعتبارات أمنية لم يكن الوفد المصري في الأمم المتحدة جاهزا بخطة عمل ولا بما يجعلهم مستعدين لهذه المعارك التي لا تقل في أهميتها عن العمل العسكري.

اقرأ أيضا: تعرف على نشأة رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة في حرب الـ 6 من أكتوبر أجهش بالبكاء عقب منحة وسام نجمة سيناء.. عم أحمد إدريس صاحب شفرة اللاسلكي في حرب أكتوبر

عرض كسينجر وأكد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية أن وزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت هنري كسينجر طلب يوم 6 أكتوبر، من الوزير الزيات أن تقوم مصر بوقف إطلاق النار والعودة إلى خطوط ما قبل الاشتباك، وهدد بأن القتال لو استمر فسينتهي بنجاح الإسرائيليين.

وتابع موسى أن وزير الخارجية الزيات رد على كسينجر قائلا إن اقتراح التقهقر خلف قناة السويس غير مقبول وإنه اقتراح غير قابل أن ينقله للقاهرة، مؤكدا أن الاقتراح المقبول هو إيقاف النار والعودة إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 5 يونيو عام 1967.



