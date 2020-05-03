أسامة عرابي لمسئولي الأهلي: مباراة الاعتزال متنفعش لأي حد.. فيديو

طالب أسامة عرابى لاعب الأهلي السابق، مسئولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بوضع معايير محددة للاعبين الذين سيتم تنيظم مباريات اعتزال لهم.









مباراة الاعتزال داخل الأهلي يجب أن تكون اللاعب الذي خدم على الأقل 10 سنوات. وأضاف أسامة عرابي خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس 2"، أنه يجب وضع معايير للاعبين الذين تنظم لهم مباريات الاعتزال داخل الأهلي، موضحا أن









وأكد أسامة عرابي أن حسام عاشور لاعب الأهلي يستحق إقامة مباراة اعتزال له تليق به نظرا لما قدمه مع القلعة الحمراء، ومساهمته في إحراز البطولات المحلية والقارية منذ أن تم تصعيده من قطاع الناشئين.









وأردف: "ما ينفعش واحد قضى عمره كله في الاحتراف ولعب سنتين بس يتعمله مباراة اعتزال لا بد أن يكون له أثر في عدد كبير من المباريات".









وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في عدد من الدول خلال الفترة الحالية.