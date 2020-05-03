حسين السيد: انتقلت للزمالك بعد 3 شهور من خوض التدريبات في الأهلي.. فيديو

كشف حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، عن كواليس انتقاله لصفوف النادي الأبيض في عام 1987.
وقال حسين السيد خلال استضافته على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "تدربت مع الأهلي لمدة 3 شهور قبل أن يتعاقد معي بشكل رسمي ولكني فوجئت بإنجاز الزمالك للصفقة عن طريق عصام بهيج.
وأضاف:" الأهلي عرض 35 ألف جنيه على إسكو من أجل شرئاي وحسم الزمالك الصفقة بـ 40 ألف جنيه وهو مبلغ كبير جدًا في ذلك الوقت.
جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك يتنافسون دائماََ على الصفقات القوية.
يتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري قبل أن يتم تعليق النشاط الرياضي، ويأتي الزمالك في المركز الرابع.