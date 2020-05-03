فاروق جعفر: أتمنى انضمام السولية ومعلول للزمالك.. وأفضل رحيل محمد عواد.. فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق أن

عمرو الجنايني

رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة لم يقدم أي شىء للكرة المصرية منذ فترة توليه المسئولية .