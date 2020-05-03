AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر: أتمنى انضمام السولية ومعلول للزمالك.. وأفضل رحيل محمد عواد.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 02:27 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة لم يقدم أي شىء للكرة المصرية منذ فترة توليه المسئولية .


وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الجنايني لا يملك أي صلاحيات من أجل خدمة الكرة المصرية ووجه التحية لـ أشرف صبحي وزير الرياضة على ما يقدمه للكرة المصرية.


أما بشأن فريق الزمالك فأكد أنه يفضل رحيل محمد عواد حارس الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه فور عودة جنش من الإصابة سيعود لمركزه الأساسي في حراسة المرمى إضافة لتألق محمد أبو جبل.


وأضاف أن محمد صبحي حارس الفريق الثالث هو مستقبل الفريق، ويجب أن يبقي ليكتسب مزيد من الخبرة. 


وأكمل أن مصطفي محمد للاعب مميز ويضيف الكثير للفريق، أما بشأن أبرز لاعبي فريق الاهلي الذيم يتمنى انضمامهم للزمالك فأكد أن عمرو السوليه وعلى معلول يتمنى انضمامهما للفريق.

وعن رمضان صبحي فأكد أنه لو استمر على مستواه الموسم الماضي كان سيصبح اهم للاعب في الدوري المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عواد يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

حارس مرمى الزمالك يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

عواد يحسم الجدل حول سر تعاقد الزمالك معه عقب إصابة جنش

جنش يتغزل في عواد.. ويعلن موعد عودته لحراسة عرين الزمالك

أخبار الرياضة| عواد يحرج أحمد ناجي.. الزمالك يطعن ضد النقاز.. الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

ترشيحاتنا

أزمة كبيرة في الزمالك.. خالد بوطيب يضع شرطين للتنازل عن شكوته ضد الأبيض

مساعد وزير التنمية المحلية: ندرس تحديد مواعيد للغلق بعد انتهاء كورونا.. فيديو

عقار ريمديسفير طوق النجاة أم أمل زائف؟.. رئيس قسم المناعة بعين شمس يوضح.. فيديو

وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون حاولوا اغتيالي بـ 500 كيلو متفجرات.. والاختيار كشف حقيقتهم.. ورفضت تأمين مقرات الإخوان

بعد نشر صورته بالمستشفى.. نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

حسين السيد: انتقلت للزمالك بعد 3 شهور من خوض التدريبات في الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

الميركاتو الصيفي يشتعل .. بيراميدز يسعى لضم مدافع الزمالك

حسين السيد: انتقلت للزمالك بعد 3 شهور من خوض التدريبات في الأهلي.. فيديو

"وشهد شاهد من أهلها".. أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق الدوري هذا الموسم حال إلغائه .. فيديو

أنا الكابتن "3".. هشام يكن قائد الزمالك التاريخي: الأهلي كان يختارني أفضل لاعب.. طلبت من أبو رجيلة فرصة فأصبحت أسطورة

أزمة كبيرة في الزمالك.. خالد بوطيب يضع شرطين للتنازل عن شكوته ضد الأبيض

تير شتيجن يطلق تصريحات نارية بشأن مفاوضاته مع ريال مدريد

الإعلام قبله كان أهلاوي بس.. فاروق جعفر يتغزل في مرتضى منصور.. فيديو

فاروق جعفر: أتمنى انضمام السولية ومعلول للزمالك.. وأفضل رحيل محمد عواد.. فيديو

كلاكيت تاني مرة.. الأهلي يحذر من عواقب إلغاء النشاط الرياضي

أسامة عرابي لمسئولي الأهلي: مباراة الاعتزال متنفعش لأي حد.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. بارما يكشف حقيقة طلبه نجم الهلال.. والنصر يقترب من ضم وصيف بطل العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة