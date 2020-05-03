فاروق جعفر: أتمنى انضمام السولية ومعلول للزمالك.. وأفضل رحيل محمد عواد.. فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة لم يقدم أي شىء للكرة المصرية منذ فترة توليه المسئولية .
وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الجنايني لا يملك أي صلاحيات من أجل خدمة الكرة المصرية ووجه التحية لـ أشرف صبحي وزير الرياضة على ما يقدمه للكرة المصرية.
أما بشأن فريق الزمالك فأكد أنه يفضل رحيل محمد عواد حارس الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه فور عودة جنش من الإصابة سيعود لمركزه الأساسي في حراسة المرمى إضافة لتألق محمد أبو جبل.
وأضاف أن محمد صبحي حارس الفريق الثالث هو مستقبل الفريق، ويجب أن يبقي ليكتسب مزيد من الخبرة.
وأكمل أن مصطفي محمد للاعب مميز ويضيف الكثير للفريق، أما بشأن أبرز لاعبي فريق الاهلي الذيم يتمنى انضمامهم للزمالك فأكد أن عمرو السوليه وعلى معلول يتمنى انضمامهما للفريق.
وعن رمضان صبحي فأكد أنه لو استمر على مستواه الموسم الماضي كان سيصبح اهم للاعب في الدوري المصري.