أخبار التوك شو .. أحمد موسى: الإخوان شايفينا كفرة.. وزير الداخلية الأسبق: رئيس الجمهورية طلب منى الظهور إعلاميًا بعد فشل محاولة اغتيالي.. وبدرية طلبة: هتموتني يا رامز

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس السبت مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاسبق، تفاصيل محاولة اغتياله على يد العناصر الإرهابية وبتخطيط الإرهابي هشام عشماوي.
قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق، إنه رفض تامين مقرات وأحزاب جماعة الإخوان الإرهابية.
نعى الإعلامي أحمد موسى، شهداء ابطال القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء.
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد هجوم العناصر الإرهابية في قطر وتركيا على مصر، بهدف إسقاط مصر ومؤسساتها، وهز الثقة بين الشعب وجيشه.
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إنه من الضروري أن ننظر إلي رقم الحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية لأن هذا يدل علي ما تقوم به الدولة في خطة العلاج وطرق العلاج وهذا الرقم يمثل نسب شفاء 24 %.
علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكفاحة فيروس كورونا بوزارة الصحة على بعض العقاقير المستخدمة مؤخرًا في علاج مرضى كورونا بالاضافة لـ بلازما الدم في علاج بعض الحالات .
نشرت قناة «MBC مصر» مقطع فيديو من برنامج «رامز مجنون رسمي»، عندما طالب رامز جلال من ضحيته الفنانة بدرية طلبة الغناء وهي مقيدة الأيدي والأرجل على كرسي الاعتراف بالبرامج.