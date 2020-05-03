طبيب سابق بهيئة الدواء الأمريكية: ريمديسيفير يعالج حالات فيروس كورونا الحرجة.. فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق بهيئة الدواء الأمريكية، إن فيروس كورونا مشابه لمرض الإيبولا لذلك تم اتخاذ قرار لتجريب عقار ريمديسيفير على مصابي الوباء.





وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عقار ريمديسيفير تم إنتاجه لمرضى الأيبولا منذ عامين لكن لم يتم الحصول على الإجازة لاعتماده، موضحا أنه تم إصدار قرار بتجربته واستبيان سلامة لمرضى كورونا.





وكشف الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق بهيئة الدواء الأمريكية أن من يستفيد من عقار ريمديسيفير للحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي وأصبحت حالتها حرجة داخل غرف العناية المركزية.

وتابع أن 75% من الحالات المصابة بفيروس كورونا من الممكن أن تتعافى بالعزل المنزلي بدون الذهاب للمستشفى، موضحا أن عقار ريمديسيفير يقلل من نسبة إيواء المستشفى للمريض من 15 يوما إلى 11 يوما.