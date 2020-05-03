mbc: لن نوقف عرض رامز مجنون رسمي ومسلسل أم هارون.. فيديو

قال مازن حايك المتحدث باسم mbc، إن المجموعة تدخل كل يوم الأمل والبهجة علي المشاهدين منذ 72 سنة، كما يتم العمل على تقريب الناس من بعضها.





وأضاف المتحدث باسم مجموعة mbc خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض المنتقدين يأخذون ما يخدم مصلحتهم وينسون ما تقوم به mbc مثلما فعلوا في مسلسل "مخرج7"، قائلا: "اننا معتادين على الحملات الاستباقية مثلما حدث في مسلسل ام هارون".









وأوضح مازن حايك ، أن هناك الكثير تاجروا بالقضية الفلسطينية وmbc ليست من التجار الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية.









وتابع مازن حايك، أنه منذ أن نشأت mbc ونحن ملتزمين بنقل ما تعاني منه المنطقة إلى العالم، قائلاً: لن يستطيع أحد إيقافنا بحملات التخوين كما اننا بصدد انتاج افلام ستصل للعالمية".



