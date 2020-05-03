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توك شو

mbc: لن نوقف عرض رامز مجنون رسمي ومسلسل أم هارون.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 02:25 ص
مازن حايك
مازن حايك
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إبراهيم القادري
قال مازن حايك المتحدث باسم mbc، إن المجموعة تدخل كل يوم الأمل والبهجة علي المشاهدين منذ 72 سنة، كما يتم العمل على تقريب الناس من بعضها.

وأضاف المتحدث باسم مجموعة mbc خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض المنتقدين يأخذون ما يخدم مصلحتهم وينسون ما تقوم به mbc مثلما فعلوا في مسلسل "مخرج7"، قائلا: "اننا معتادين على الحملات الاستباقية مثلما حدث في مسلسل ام هارون".


وأوضح مازن حايك، أن هناك الكثير تاجروا بالقضية الفلسطينية وmbc ليست من التجار الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية.


وتابع مازن حايك، أنه منذ أن نشأت mbc ونحن ملتزمين بنقل ما تعاني منه المنطقة إلى العالم، قائلاً: لن يستطيع أحد إيقافنا بحملات التخوين كما اننا بصدد انتاج افلام ستصل للعالمية".

واستطرد مازن حايك، أن هذه الأفلام ستغير الصورة عن العرب والمسلمين والمنطقة وعن وصمتنا بالارهاب جميعا وعن القضية الفلسطينية والمتاجرين بها، مشيرًا إلى أن برنامج رامز ومسلسل ام هارون مستمرين ولن يتم ايقافهما.
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