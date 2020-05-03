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محافظات

إعلان خريطة المخالطين لحالات كورونا بـ الوادي الجديد

الأحد 03/مايو/2020 - 06:06 ص
اعلان خريطة المخالطين
اعلان خريطة المخالطين لحالات كورونا بـ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برئاسة نائب المحافظ عن خريطة أماكن المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، والبالغ عددهم حتى الآن 27 حالة إيجابية.


وتمثلت أغلبها فى مركز الداخلة، في مدينة موط منطقة الفتح وحى الجناين ومنطقة شندوم والبحير وتقسيم الحميات وشارع الجناين وقرى القصر وعزب القصر والهنداو والشيخ والى وأسمنت والراشدة وعين أم الصغير وأفطيمة الغربية ، وفى مركز الخارجة تمثلت بؤر المخالطين فى حى الزهور والمحابس و25 يناير وزقاق حجاج بالخارجة القديمة .


وأكد المحافظ وصول المتعافين إلى منازلهم بعد شفاءهم، مع التنبيه باتخاذهم الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعتهم من خلال الفريق الطبي بإستمرار، كما وجه بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مسئولي التموين و مراقبة الأغذية والشرطة والطب البيطري والزراعة، لدراسة ومتابعة مدي إلتزام المبادرات والمحلات التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، ومواجهة إنتشار فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


ووجه الزملوط بإستمرار العمل بقرار تخفيض أعداد العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة والخارجة وديوان عام المحافظة لــ ٥ ٪فقط ومنع انتقال العاملين من القري إلى مقر عملهم بمدينة الداخلة .


وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام المخالطين لقرار العزل المنزلي لمدة ١٤ يوم، وعدم الخروج من المنازل لتفادي إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين حيث تم التنويه عن أماكن تواجد المخالطين لتوخي الحذر والحرص فى التعامل بين المواطنين.


وناشد الزملوط بضرورة إستمرار المواطنين فى إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

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