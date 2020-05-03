رئيس وزراء بريطانيا يختار لابنه اسم طبيب أنقذ حياته من فيروس كورونا

قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وخطيبته كاري سيموندس، مكافأة الأطباء الذين عالجوا جونسون من فيروس كورونا، من خلال اختيار اسم طفلهما الجديد.





وقالت سموندس في بيان عبر حسابها بموقع انستجرام، أنها اتفقت مع جونسون على تسمية طفلهما "ولفرد لوري نيكولاس".





وأوضحت أن ولفرد هو اسم جد رئيس الوزراء، أما لوري فهو اسم جد سيموندس، فيما أشارت إلى أن نيكولاس هو اسم الأطباء الذين عالجوا جونسون من فيروس كورونا وهما نيكولاس بريس، ونيكولاس هارس، في مستشفى سانت توماس، الذي تلقي فيه جونسون العلاج من الفيروس.





جدير بالذكر أن جونسون لديه 5 أطفال من زواجه السابق، وهذا أول طفل للاثنين من علاقة خارج إطار الزواج.



