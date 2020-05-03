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سمير فرج: مسلسل الاختيار سبب الحادث الإرهابي في بئر العبد

الأحد 03/مايو/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والعسكري، عن مخطط الجماعات الإرهابية، موضحا أن الجماعات الإرهابية استهدفت الجنود المصريين في بئر العبد للرد على مسلسل الاختيار.


وتابع سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث"، أن المسلسل أحدث رد فعل كبيرا في الشارع المصري والعربي، وعرف الجميع سبب ما يحدث في سيناء، وعبر الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعم الجيش في سيناء.


وفى سياق آخر، كشف مصمم المعارك أحمد عبد الله كواليس "المعارك" التي نفذت في مسلسل "الاختيار"، وكيفية تنفيذها.


وقال أحمد عبد الله من خلال لقائه في برنامج "mbc tranding": احنا بدأنا تصوير المسلسل في شهر 11 وكان تحضير العملية الواحدة يستغرق ثلاثة أيام وأكثر، ورجال القوات المسلحة لهم دور كبير، كنا بتتفرج علي المشاهد الحقيقية للعمليات قبل تصوير المشاهد، وكمان كنا بناخد معلومات عن كل شخصية وكيفية تحركها. 


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
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