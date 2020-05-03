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أخبار البلد

مركز التنبؤ بالفيضان : الأمطار على منابع نهر النيل متوسطة

الأحد 03/مايو/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل كالتالى :

السبت :

تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 35.

الأحد: 
تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللي.

الإثنين:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 15 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.
مركز التنبؤ بالفيضان : الأمطار على منابع نهر النيل متوسطة
مركز التنبؤ بالفيضان : الأمطار على منابع نهر النيل متوسطة
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مركز التنبؤ بالفيضان: الأمطار على منابع نهر النيل خفيفة إلى غزيرة

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