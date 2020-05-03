AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناقد فني: ونحب تاني ليه عودة قوية لـ ياسمين عبد العزيز

الأحد 03/مايو/2020 - 06:30 ص
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
Advertisements
محمد نحلة

قال الناقد رامي المتولي لـ صدى البلد، إن مسلسل نحب تاني ليه من مفاجآت موسم رمضان ويعتبر عودة قوية للفنانة ياسمين عبد العزيز، لافتا إلى أنه مكتوب بشكل جيد، واستطاع أن يستحوذ على اهتمام الجمهور.



مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.


وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى، ويتخلل العمل بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


وتصدر هاشتاج #كريم_فهمي ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب ظهوره في الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه، وهو يقوم بمغازلة ياسمين عيد العزيز. 


ويجسد العمل عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير بعد 17 عامًا على مشاركتهما في مسرحية كدة اوكيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من كواليس ونحب تانى ليه.. أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز وسوسن بدر

إيمان السيد تروج لمسلسل ونحب تاني ليه قبل عرضه فى رمضان

رانيا ياسين تروج لمسلسل ونحب تاني ليه عبر انستجرام.. شاهد

«ونحب تاني ليه» الحلقة 3.. تطورعلاقة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بتصدر ونحب تاني ليه بهذه الطريقة

شريف منير ينشر صورة من كواليس ونحب تانى ليه.. شاهد

ترشيحاتنا

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

حفظ القرآن كاملاً وعاش في مصر.. قصة علي كمال جد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

مصير مجهول ينتظر مكاتب المحاماة بسبب كورونا

إعلامية كويتية: محمد بن زايد يمثل رقما قياسيا في معادلة القضاء على الإخوان

تير شتيجن يطلق تصريحات نارية بشأن مفاوضاته مع ريال مدريد

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا