ناقد فني: ونحب تاني ليه عودة قوية لـ ياسمين عبد العزيز

قال الناقد رامي المتولي لـ صدى البلد، إن مسلسل نحب تاني ليه من مفاجآت موسم رمضان ويعتبر عودة قوية للفنانة ياسمين عبد العزيز، لافتا إلى أنه مكتوب بشكل جيد، واستطاع أن يستحوذ على اهتمام الجمهور.





مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى، ويتخلل العمل بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.





وتصدر هاشتاج #كريم_فهمي ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب ظهوره في الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه، وهو يقوم بمغازلة ياسمين عيد العزيز.





ويجسد العمل عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير بعد 17 عامًا على مشاركتهما في مسرحية كدة اوكيه.