وزير التعليم: تأجيل امتحانات الثانوية العامة قرار دولة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن رئيس الوزراء صرح بأن جميع الإجراءات التي ستتخذ سيتم الإعلان عنها يوم 15 مايو فيما يخص الثانوية العامة والجامعات .





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال تصريحات تلفيزيونية، أن الدولة إذا رأت بكامل أجهزتها أن موعد الامتحانات مبكر، وأنه يحتاج إلى تأجيل سنتخذ هذا القرار.









وأوضح طارق شوقي ، أن مساعدة أولياء الأمور لأولادهم في عمل البحث أو شرائه يهدم كل ما تقوم به الوزارة، بالإضافة إلي الدروس الخصوصية التي تأخذ الأموال على حساب تعليم الأولاد وإهدار أموالهم.









وتابع وزير التربية والتعليم، أن الأبحاث تأتي إلى الوزارة بعد تسليمها نعيد توزيعها على معلمين من خارج المحافظة التي جاء منها البحث وبعدها سنمنح الدرجات .









وأشار طارق شوقي إلى أن استبدال الامتحانات بأى شىء آخر مرفوض لانه ليس هناك اى طريقة أستطيع بها تقييم الطالب سوى الامتحان.