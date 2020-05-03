تصريحات قوية لـ فاروق جعفر عن أحمد فتحي وكهربا وصالح جمعة.. فيديو

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن رأيه في ضم أحمد فتحي للقلعة البيضاء، ورحيل كهربا، والتفاوض مع صالح جمعة لاعب الأهلي.
وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "الفريق لم يتأثر برحيل حمدي النقاز عن الزمالك ولو كان بيدي ملف محمود عبد المنعم (كهربا) لتركته يرحل، حتى وإن كان سيصنع الفارق".
وأضاف: "إذا كنت مديرًا فنيًا للزمالك وعُرض علي صالح جمعة، لن أضمه، فهناك لاعب لا يمكن أن يكون احتياطيًا وهو فرجاني ساسي، وصالح مثل محمد إبراهيم، الثنائي الكرة ليست رقم واحد في حياتهما.
وتابع: "لا أحب انضمام أحمد فتحي للزمالك، أريد أن يضم نادي الزمالك، لاعبين للمستقبل، وفتحي من الممكن أن يواجه مشكلات.
وواصل: "صعدت فتحي مع الإسماعيلي عام 2002 برفقة حسني عبد ربه ومحمد صبحي، وهو لاعب جيد جدًا وقدم كل شيء جيد في الكرة، وبعده عن الأهلي يعني انتهاء مشواره، حتى لو انضم لبيراميدز، تاريخه وقف عند الأحمر.
واستطرد: "عبد الله السعيد أفضل لاعب كرة في مصر في ذهن الناس، لكن في الشعبية هو ليس رقم واحد حاليًا، ولكن عندما كان في الأهلي كان رقم واحد، والمدرسة في الكرة أبيض وأحمر، ولا ثالث لهما.