رئيس المحلة يصادر مقطورة تتخلص من مياه الصرف في ترعة

قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، مصادرة مقطورة صرف بجرار، لقيامها بالتخلص من مياه صرف، فى ترعة محلة حسن التابعة لمركز المحلة .
ووجه رئيس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الجرار، و تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.
جاء ذلك أثناء جولته الليلية المفاجئة على قري مركز ومدينة المحلة، ، يرافقه محمد صلاح وعبد المجيد كامل نائبا رئيس المدينة، لتفقد الحالة العامة أثناء أوقات الحظر، للتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات والتعليمات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أثناء أوقات الحظر، فى إطار الإجراءات الاحترازية لكورونا .