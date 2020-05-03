AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس المحلة يصادر مقطورة تتخلص من مياه الصرف في ترعة

الأحد 03/مايو/2020 - 06:14 ص
رئيس المحلة يصادر
رئيس المحلة يصادر مقطورة تتخلص من مياه الصرف في ترعة
Advertisements
احمد علي
قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، مصادرة مقطورة صرف بجرار، لقيامها بالتخلص من مياه صرف، فى ترعة محلة حسن التابعة لمركز المحلة .


ووجه رئيس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الجرار، و تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.


جاء ذلك أثناء جولته الليلية المفاجئة على قري مركز ومدينة المحلة، ، يرافقه محمد صلاح وعبد المجيد كامل نائبا رئيس المدينة، لتفقد الحالة العامة أثناء أوقات الحظر، للتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات والتعليمات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أثناء أوقات الحظر، فى إطار الإجراءات الاحترازية لكورونا .
رئيس المحلة يصادر مقطورة تتخلص من مياه الصرف في ترعة
رئيس المحلة يصادر مقطورة تتخلص من مياه الصرف في ترعة
رئيس المحلة يصادر مقطورة تتخلص من مياه الصرف في ترعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة المحلة: استغلال الأراضي الفضاء لبناء مجمع أسواق متكامل.. صور

إغلاق محلات أسواق "تحيا مصر" المخالفة للحظر

إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

تخصيص ماكينتي صرف آلي بقرية الهياتم في المحلة .."صور"

استغلوا انشغال الدولة .. رئيس المحلة يكلف بإزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج .. صور

تدشين حملات تعقيم وتطهير للوقاية المباني الحكومية ومناطق سكنية بشوارع المحلة

ترشيحاتنا

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

وزير الداخلية الأسبق: تلقيت كشفاً بأسماء شخصيات عامة وإعلامية من الإخوان للتخلص منهم.. فيديو

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

رئيس وزراء بريطانيا يختار لابنه اسم طبيب أنقذ حياته من فيروس كورونا

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا