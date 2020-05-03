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فن

الحلقة التاسعة من مسلسلات رمضان 2020 .. عمرو عبد الجليل متهم في قضية قتل.. وهروب هشام عشماوي

الأحد 03/مايو/2020 - 04:37 ص
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
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عمر صبحي
شهدت الحلقة التاسعة من المسلسلات التي تشارك في دراما رمضان 2020، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرز الأحداث من خلال التقرير التالي..

مسلسل "الاختيار" 

عرضت قناة ON E الفضائية، تاسع حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني 2020، والذي يتناول حياة الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 


بدأت أحداث الحلقة التاسعة، بهروب الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) وذهابه إلى أفراد جماعة أنصار بيت المقدس الارهابية، بعد القبض على زوجته وأسرته، على خلفية حادث استهداف موكب وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، ويخبرهم أنه في ورطة ولا يجيد التصرف، وتخرج نسرين زوجة عشماوي (دينا فؤاد) وتعود لمنزلها وتتفاجأ بأن زوجها هو مدبر هذا الحادث الإرهابي، وتطلب من أسرتها الدعاء له. 


يقوم إرهابيو بيت المقدس بتجهيز انتحاري آخر من أجل عملية إرهابية أخرى، في الوقت الذي يقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) باخبار صديقه بطبيعة هؤلاء الإرهابيين، وأن هناك منهم مرتزقة يحاربون في صفوف من يدفع لهم فقط، وآخرون تحركهم أفكارهم المتحجرة، وهؤلاء هم الأشد خطورة من غيرهم. 


مسلسل "سلطانة المعز"
شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.


واكتشف "سلّام" شقيق غادة عبد الرازق "سلطانة"، حقيقة زوجها محمود عبد المغني، وذلك بعدما تم خطفه من قبل "مصطفى" المتهم في القضية، حيث جعله يلتقي بالفتاه الإفريقية الهاربة من الحادث، وروت له كل التفاصيل، وشهدت على محمود عبد المغني، وأكد أن "مصطفى" بريء.


بينما اتصل سلام بغادة عبد الرازق، وأخفى عليها السر الذي اكتشفه وطمأنها تجاه محمود عبد المغني، كي تستطيع ان تتعامل معه بطبيعتها.


وتأتي المفاجأة بحرق المنزل الخاص بسلام وقتله بفعل فاعل، كما تم قتل مصطفى أيضًا، ومن المتوقع أن محمود عبد المغني هو من قام بارتكاب كل هذه الجرائم.


فيما تبدأ غادة عبد الرازق، رحلة البحث عن قاتل شقيقها لأخذ ثأره خلال الحلقات القليلة المقبلة.

مسلسل "ب 100 وش"

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بمحاولة سرقة جديدة للبنك بعدما فشلت الأولي بسبب أن  أحد الأشخاص تعرف على سباعي الذي يجسده شريف دسوقي بعدما دخل البنك.


لكن المحاولة الثانية فشلت ايضا بعدما غسل "سباعي" وجههة فسقط المكياج الذي كان يخفي به ملامحه، وسرعان مايتدخل ار ياسين لسخرجه من البنك دون ان يكتشف احد امره، واثناء ذهابهم للمرو الثالة لسرقة البنك يتعرضان لحادث وتفشل المحاولة.

مسلسل "عمر ودياب"

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "عُمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، باكتشاف علي ربيع ومصطفى خاطر، ان الفنان محمود الليثي الذي ظهر في الحلقة السابقة وهرب من عصابة أثناء تواجده في البنزينه، يعمل تاجر آثار، وعرض عليهما أن يعملا معه، ولكن حينما ذهبوا إلى الرجل الذي سيأخذ منهم الاثار؛ تم القبض عليه، وهربا هما الاثنان.


يشار إلى أن مصطفى خاطر، سبق وقال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.


مسلسل "اللعبة" 

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "اللعبة"، المعروض على قناة ام بي سي مصر،  بإعادة "وسيم" الذي يجسده شيكو، ابنه المخطوف، وفاز بالتحدي.


ونظم الشخص الغريب الذي يهاتفهم، تحدٍّ جديد لكل من "مازو" الذي يجسده هشام ماجد، و"وسيم"، وهو ان يقوما باقتحام مبنى مهجور في إحدى المناطق الشعبية، وان يقوموا بسرقة لوحة فنية، ومن يفوز يحصل عل ٧٥٠ جنيها.


مسلسل "النهاية" 

شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 9 تطور جديد فى الأحداث بعد أن تم التحقيق مع صباحة "سهر الصايغ" والفتاة التي ساعدتها، كشفت قوات الأمن مكان الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" إلا أنهم لم يستطيعوا القبض عليه. 


وكشفت التحريات التي أجرتها قوات الأمن في القدس عن أن الريس عزيز متهم فى جريمة قتل في مصر منذ 70 عاما وهارب منها. 


بينما الروبوت زين ينتظر صباح حتى يغادران سويا إلا أن صباح لم تحضر بسبب حبسها والتحقيق معها فى قضية سرقة وعى المهندس زين "يوسف الشريف" من الشركة التى يعمل بها. 

مسلسل "فرصة تانية" 

شهدت الحلقة 9 من مسلسل "فرصة تانية" عودة ملك "ياسمين صبري للعمل مرة أخرى، وبدأت علاقتها بزياد "أحمد مجدي" في التحسن.

كما يحاول زياد إثبات عدم حمل زوجته السابقة ريهام "أيتن عامر"، لذلك حاول معاملتها بلطف وأحضر لها مشرب به منوم وأخذ منها عينة دم للتأكد من صحة حملها بنفسه.
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