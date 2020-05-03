اختفاء موائد الرحمن في المنوفية بسبب كورونا.. والأهالي: اشتقنا لإطعام ضيوف الرحمن





من أهم المظاهر الرمضانية التي اختفت خلال هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا موائد الرحمن التي اعتاد كثير من الأشخاص على إقامتها ولكن نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد اضطر هؤلاء الأشخاص لعدم تنفيذها هذا العام، للتخفيف من التجمعات التي تسهم في انتشار الفيروس .









قال محمد سليمان أحد أبناء مركز منوف: "كنت معتادا كل عام على عمل مائدة خلال شهر رمضان الكريم وكنت أواظب علي الوقوف وتقديم الطعام بيدي الصائمين لأتشرف بإفطارهم وأنال الثواب والأجر بخدمتي لضيوف الرحمن ولكن هذا العام لم أقم بعمل المائدة حفاظًا علي عدم التجمعات التي من شأنها أن تؤدي لانتشار الفيروس".





وأضاف أمين محمدي: كانت السعادة تغمرني طوال شهر رمضان المبارك لقيامي بتنفيذ وصية والدي الذي أوصاني بها بعمل مائدة رمضان وهذه العادة توارثناها جميعا عن أجدادي وكنت أنتظر الشهر الكريم لإطعام الصائمين ولكن لم أتمكن من عمل المائدة خلال هذا العام للحفاظ علي حياة المواطنين بسبب الفيروس المستجد الذي يهدد حياتنا جميعا".









وقال عبدالفتاح حبيب: لم أتمكن من القيام بعمل المائدة هذا العام نظرا للظروف المرضية التي تهدد حياة الناس ، ولكني قررت عدم الإفراط في الثواب العظيم بإفطار الصائمين فقررت طهي الطعام في منزلي كل يوم وتوزيعه قبل أذان المغرب بدقائق قليلة حتى يصل الطعام للصائمين وهو ساخن ليتمكنوا من أكله بصورة تليق بجلال الصيام وقدره ، ولكن افتقدت كثيرا الوقوف بين أهلي وأحبتي ساعة المغرب لافطارهم ولكن هذا رغما عنا جميعا فندعوا الله أن يزيل هذا البلاء عنا جميعا حتي نتمكن من القيام بروحانيات رمضان الذي نشتاق إليها جميعا.