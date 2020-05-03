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توك شو

أخبار التوك شو.. جامعة القاهرة تعلق على إصابة عميد طب أسنان بـ كورونا.. وسبب نقل مسجد عمرو بن العاص لصلاة التراويح

الأحد 03/مايو/2020 - 03:44 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية حوارا  وفيما يلي أبرزها:


أكد المنتج أحمد السبكي، أن أكثر فيلم حقق له ايرادات "اللمبي" للنجم محمد سعد لكن هذا قبل انتشار دور العرض ووقتها كانت تذكرة السينما 17 جنيها ولكن بعد حالة الطفرة التي شهدتها السينما وارتفاع التذاكر فأن أكثر الافلام التي حققت له ايرادات فيلم الحرب العالمية الثالثة للثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.


أكد المنتج احمد السبكي، أن الفنان محمد رمضان ابنه في الوسط الفني وهو أول من رفع أجره في افلام السينما وفي حاله طلبه زيادة أجره في اعمالهما المشتركة فسيقوم بدفعها وقدرات الاعمال تستوعب الزيادة، قائلا: "محمد رمضان ابنى وانا اللي رفعت أجره وبعطيله الاجر العالي، ولو طلب مني اجر زيادة هدفع".


كشف الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، سبب اختيار مسجد عمرو بن العاص لتأدية صلاة التراويح إذاعيا بالإمام فقط.


قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن عميد كلية طب الأسنان  المصاب بفيروس " كورونا " يقضي فترة العزل في المستشفي الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية تحاليله ويخضع للاجراءات الطبيعية المعتادة بالإضافة إلى إجراء مسحات طبية للمخالطين له.


قال الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن إذاعة القرآن الكريم سوف تذيع صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص وهو اقدم مسجد في افريقيا باكملها.


أجرى التلفزيون العراقي الرسمي حوارا مع الإعلامية المصرية مها سراج التي انتقلت مؤخرا للعمل فى بغداد بقناة السومرية العراقية.

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