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حوادث

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 02:56 ص
ننشر صور إرهابي سيناء
ننشر صور إرهابي سيناء بعد تبادل إطلاق النار في بئر العبد
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مصطفى الرماح
قالت وزارة الداخلية إنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية.


وتم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أسفر عن مصرع عدد "۱۸" عنصرا وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، و۳ عبوات معدة للتفجير، و۲ حزام ناسف).

 
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولی نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد
أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد
أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد
أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد
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