تتمتع بموهبة عظيمة في التفاوض.. نصائح الأبراج لمواليد 3 مايو

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم الثالث من مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم، من خلال منشور لها على صفحتها لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.









تقول خبيرة الأبراج، إنه وفقا لعلم الأرقام: إذا كنت مولودا فى يوم 3 مايو فإن ذلك يعنى أنك طموح وشخصيتك صارمة، وتؤكد قوانينك الثابتة، وتبحث عن العدل، وتتمتع بموهبة عظيمة فى التفاوض، فقط لا تستسلم كثيرا لغضبك وحاول أن ترى الجانب الجيد للأمور والأشخاص.









وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 3 مايو تقول فيها، إن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأى وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.