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محافظات

توزيع مواد غذائية على الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

الأحد 03/مايو/2020 - 06:09 ص
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية على الأولي بالرعاية بـ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

 وزع حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية لأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب أمين الحزب في الوادي الجديد.


وأكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أنه تم توزيع 750 شنطة تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة في 11 قرية بمركز الداخلة، تزامنا مع شهر رمضان المعظم.


وأضاف أنه جرى توزيع الشنط الرمضاني من خلال كوادر وشباب الحزب بمركز الداخلة، في قري(الشيخ مفتاح - أسمنت- المعصرة - الشيخ والي - موط - الهنداو - العوينة - القلمون - عين القضا والرخا - الجديدة – الموشية)، وذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.


يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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