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أخبار البلد

قطاع تطوير الري: تنفيذ المرحلة الأولى من عملية متخللات مساقي كفر الشيخ

الأحد 03/مايو/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن قطاع تطوير الرى ،أنه بناء علي توجيهات الدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، و المهندس خالد بخيت رئيس الإدارة المركزية لتطوير الري، وبمتابعه المهندس عبدالقادر الشناوي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري وسط الدلتا طنطا تم تنفيذ عمليه متخللات مساقي كفر الشيخ المرحلة الاولي حيث تم صب السملات لغرفتى عابد١ و عابد ٢ .


وتم التنبيه على طاقم الإشراف والشركة بالالتزام التام بالمواصفات وأصول الصناعة بناء على توجيهات رئيس القطاع وبمتابعة منةالمهندس عبدالله حامد مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بدمنهور للأعمال الجارى تنفيذها بعملية تطوير متخللات المساقى على ترعة القناوية 3 بمدينة ابو حمص محافظة البحيرة حيث تم:

- استكمال تركيب المواسيرpvc بمسقتى الرزقة١و2 
- صب اعمده وسقف غرفة مأوى الطلمبات بمسقى عبد المولى كم 3.750بر ايسر
- البدء فى أعمال مبانى الجلسه والعزل الخاصه بغرفة مأوى الطلمبات بمسقى وديع بخيت كم 4.720بر أيمن وكذلك مسقى حسن طه. 


جدير بالذكر أنه تم التنبيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا والالتزام بمواصفات واشتراطات العقد فى التنفيذ.
قطاع تطوير الري: تنفيذ المرحلة الأولى من عملية متخللات مساقي كفر الشيخ
قطاع تطوير الري: تنفيذ المرحلة الأولى من عملية متخللات مساقي كفر الشيخ
قطاع تطوير الري: تنفيذ المرحلة الأولى من عملية متخللات مساقي كفر الشيخ
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