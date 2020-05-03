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فن

نور: عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية لا يقلل من الفنانين

الأحد 03/مايو/2020 - 05:31 ص
نور
نور
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محمد نحلة
كشفت الفنانة نور عن رأيها في انتشار المنصات الالكترونية، وهل من الممكن أن يكون لها عمل على إحدى هذه المنصات.


وقالت نور لـ"صدى البلد": يمكن أن أقدم عملًا على منصة إلكترونية، هذا لا يقلل من أي فنان، وأهم فناني العالم حاليًا يشاركون في أفلام ومسلسلات تعرض على منصات مثل روبرت دي نيرو وآل باتشينو مع نتفلكس.


وتشارك نور في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "البرنس" ويعرض يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.


مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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