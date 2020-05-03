محمد العبد العالي.. ناصح أمين ينتظره السعوديون كل يوم

يطل على السعوديين كل يوم.. اعتادوا على إطلالته وينتظرونه بشغف للاطلاع على كل جديد بخصوص الأوضاع حول فيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية.





عٌرف عنه الناصح الأمين لاهتمامه الشديد بتقديم النصائح والتوجيهات للشعب السعودي والمقيمين والوافدين على أرض المملكة للمتحدث هكذا هو المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الذى يترقب طلته الجميع عبر شاشات التليفزيون.

تعبر كلماته التى يلقيها بشكل يومى على المواطنين بقربه من الجميع فليس هو طبيب بحكم مهنته بل الأخ والأب والابن والصديق للجميع، والناصح الأمين لهم؛ إذ يقول للجميع: "أنا أوجه هذه الرسالة ليس كمتحدث رسمي لوزارة الصحة، ولا لمجموعة من جهات معينة اليوم تجتمع بشكل مستمر ودائم، وإنما كطبيب، كأخ، كابن، كأب، كصديق، للجميع ابقوا في منازلكم أكبر قدر ممكن، وابتعدوا عن مخاطر التجمعات".

وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي نصيحته للجميع كعادته كل يوم بعدم الالتفات للشائعات وتجاهلها، مشيرًا إلى أنها قد تصدر من جهات مغرضة أو مسيئة.





ويطلع عبد العالى المواطنين والعالم على البيانات التى تسجلها المملكة بكل شفافية بشأن أعداد الإصابات والوفيات وايضا الإجراءات التى تعكف عليها الوزارة وتشدد عليها من وقت لآخر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أول أمس تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

إلى ذلك، قال المتحدث محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا إن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة. وأضاف أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا.