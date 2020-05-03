AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

محمد العبد العالي.. ناصح أمين ينتظره السعوديون كل يوم

الأحد 03/مايو/2020 - 04:11 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

يطل على السعوديين كل يوم.. اعتادوا على إطلالته وينتظرونه بشغف للاطلاع على كل جديد بخصوص الأوضاع حول فيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية.


عٌرف عنه الناصح الأمين لاهتمامه الشديد بتقديم النصائح والتوجيهات  للشعب السعودي والمقيمين والوافدين على أرض المملكة للمتحدث هكذا هو  المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الذى يترقب طلته الجميع عبر شاشات التليفزيون.

 

تعبر كلماته التى يلقيها بشكل يومى على المواطنين بقربه من الجميع فليس هو طبيب بحكم مهنته بل الأخ والأب والابن والصديق للجميع، والناصح الأمين لهم؛ إذ يقول للجميع: "أنا أوجه هذه الرسالة ليس كمتحدث رسمي لوزارة الصحة، ولا لمجموعة من جهات معينة اليوم تجتمع بشكل مستمر ودائم، وإنما كطبيب، كأخ، كابن، كأب، كصديق، للجميع ابقوا في منازلكم أكبر قدر ممكن، وابتعدوا عن مخاطر التجمعات".

 

وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي نصيحته  للجميع كعادته كل يوم بعدم الالتفات للشائعات وتجاهلها، مشيرًا إلى أنها قد تصدر من جهات مغرضة أو مسيئة.


ويطلع عبد العالى المواطنين والعالم على البيانات التى تسجلها المملكة بكل شفافية بشأن أعداد الإصابات والوفيات وايضا الإجراءات التى تعكف عليها الوزارة وتشدد عليها من وقت لآخر.

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أول أمس تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

 

إلى ذلك، قال المتحدث محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا إن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة. وأضاف أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

119 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

الصحة السعودية: هذه الفئة سبب فى إصابات كورونا الجديدة

إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي

إعلان جديد من السعودية .. تعافي 29 ووفاة 4 و96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

رحلة المشتبه بإصابتهم بـ كورونا من المستشفى إلى الحجر الصحي فى السعودية.. فيديو

الصحة السعودية : ٢٢ ألفا دخلوا الحجر الصحي

ترشيحاتنا

mbc: لن نوقف عرض رامز مجنون رسمي ومسلسل أم هارون.. فيديو

هل سيُسلَّم البحث الورقي بخط اليد أم مكتوب كمبيوتر.. وزير التعليم يجيب

"وشهد شاهد من أهلها".. أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق الدوري هذا الموسم حال إلغائه .. فيديو

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

حفظ القرآن كاملاً وعاش في مصر.. قصة علي كمال جد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

لجنة مكافحة كورونا: وصلنا لمرحلة الذروة في تفشي الفيروس .. فيديو

AdvertisementS

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

أخبار الفن .. خطأ بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. أول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية أحمد فهمى من هنا الزاهد

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

الرد على الأرض.. تفاصيل مصرع 18 إرهابيا فى سيناء ثأرا لـ شهداء بئر العبد

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

أبرز تصريحات اللواء محمد إبراهيم مع أحمد موسى حول محاولة اغتياله

لا جديد.. وبدأ موسم الهجوم على إعلان مدينتي

الداخلية تقتص لشهداء بئر العبد .. مصرع 18 إرهابيا في سيناء .. صور

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا