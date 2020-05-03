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أخبار العالم

البرلمان الإثيوبي يصادق على تأجيل الانتخابات

الأحد 03/مايو/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
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وكالات
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، السبت، إن مجلس النواب أحال قرارًا يؤجل الانتخابات العامة للبلاد إلى لجنة ذات صلة.


وأشارت إلى أنه تم إرسال القرار الذي قدمه المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي  إلى اللجنة الدائمة للشئون القانونية والعدل والإدارية لمزيد من التدقيق.


وقبل توجيهه إلى اللجنة، صادق مجلس النواب على القرار بأغلبية أصوات وضد واحد وامتناع 18 عن التصويت.


وأوضحت الوكالة أنه تم التخطيط للانتخابات في الأصل في 29 أغسطس 2020. ولكن بعد تفشي فيروس كورونا، اقترح المجلس الانتخابي تأجيل الانتخابات.


وبالمثل، وافق مجلس النواب على اتفاقية قرض موقعة مع الصندوق السعودي للتنمية (SFD) لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة.


كما وافق على اتفاقيات القروض الموقعة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية .

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