AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك الأحد 3 -5- 2020

الأحد 03/مايو/2020 - 07:49 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
آمنة عبد العظيم
استقرت أسعار صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2020 .


استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .


وسجل الدولار ارتفاعا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.


وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، عودة ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ، البركة ، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .


وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار بمستهل تعاملات اليوم

صعود جديد للدولار بالبنوك اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك اليوم الأحد 19 أبريل

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. ثبات الدولار عند 15.78 جنيه.. واليورو بــ17.21 جنيه.. واليوان الصيني بــ2.23 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 736 جنيها

ترشيحاتنا

"وشهد شاهد من أهلها".. أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق الدوري هذا الموسم حال إلغائه .. فيديو

وزير التعليم: تأجيل امتحانات الثانوية العامة قرار دولة.. فيديو

هل الدعاء مستجاب وقت الإفطار؟.. أمين الفتوى يوضح

لا جديد.. وبدأ موسم الهجوم على إعلان مدينتي

وزير الداخلية الأسبق: تلقيت كشفاً بأسماء شخصيات عامة وإعلامية من الإخوان للتخلص منهم.. فيديو

تبادل إطلاق نار بين الكوريتين بعد ساعات من ظهور كيم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟