سعر الدولار فى البنوك الأحد 3 -5- 2020

استقرت أسعار صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2020 .
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
وسجل الدولار ارتفاعا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، عودة ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ، البركة ، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
وسجل الدولار ارتفاعا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، عودة ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ، البركة ، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.