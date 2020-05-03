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منوعات

رغم الخسائر المادية.. السعودية تعزل منطقة صناعية بالدمام بسبب كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 04:51 ص
طريق مدينة الدمام
طريق مدينة الدمام بالسعودية
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أماني إبراهيم
أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزل منطقة صناعية في مدينة الدمام، شرق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، أعلن مصدر بوزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تنفيذ هذا القرار، بدءا من اليوم الأحد، وسيمتنع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام أو الخروج منها حتى إشعار آخر.


وستعمل المصانع الحيوية بثلث طاقتها فقط، ولكن يستثنى من هذا الحظر نقل البضائع، وعمليات الشحن.


وتم اتخاذ هذا القرار بعد تسجيل السعودية أكثر من 25 ألف حالة إصابة و176 وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم تنفيذ القرار المؤلم وما يخلفه من توابع اقتصادية، كما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح سابق.
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