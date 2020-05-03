صلاح عبدالله: أنا من رشحت نفسي لدوري في مسلسل الاختيار.. فيديو

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه لا يخرج من المنزل في ظل هذه الأزمة، كما أنه انتهى من تصوير عمله قبل انتشار فيروس كورونا، داعيا الجميع إلى التكاتف لعبور هذه الأزمة.









وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن من يوجه له دعوة في ظل هذه الظروف لحضور برامج او غيرها يعتذر له، مؤكدا أنه يحترم تعليمات الوقاية جيدا.









وأوضح صلاح عبد الله، أن الإعلام يؤدي دور كبير في توصيل كل ما يتعلق بفيروس كورونا إلى المواطنين، ولكن ما يؤلمه هو رؤية التجمعات والازدحام.









وتابع صلاح عبد الله، أنه من الضرورى اتباع الخطوات الاحترازية والوقائية ولا مانع من العمل مع اخذ الاحتياطات الواجبة.









واستطرد صلاح عبد الله، أنه من الضروري الحفاظ على النظافة الشخصية، وتطبيق ما صدر عن وزارة الصحة لحماية انفسنا حتي نصل الي العيد ونكون انتهينا من هذه الجائحة.









وكشف صلاح عبدالله عن مفاجأة جديدة تتعلق بدوره في مسلسل الاختيار، قائلا: "انا من رشحت نفسي لدوري في مسلسل الاختيار".