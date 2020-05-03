حكايات رمضانية.. فضيحة كروية بطلها الألمان.. أذلوا البرازيل على أرضها بسباعية

"حكايات رمضانية" سلسلة يستعرضها موقع صدى البلد عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر رمضان المبارك.





حكاية اليوم تدور حول مباراة منتخبي ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم عام 2014، والتي أقيمت يوم العاشر من رمضان وتعد من أغرب المباريات في تاريخ البطولة العالمية.





تأهل الفريقان لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم والتي استضافتها البرازيل على أراضيها، ليصطدما ببعضهما ملعب مينيراو في حضور 60 ألف مشجع برازيلي.





كانت حظوظ السليساو الأكبر في حجز مقعدًا في النهائي، حتى بعد تأكد غياب نجمهم الأول نيمار بعد إصابته في دور ربع النهائي أمام المنتخب الكولومبي ، بالإضافة لتفوقه تاريخيًا على المانشفت.. التقى المنتخب البرازيلي بنظيره الألماني، في 20 مباراة فاز السامبا في 12 مباراة، وحقق المانشفت الانتصار في مباراتين فقط، بينما سيطر التعادل على 5 مباريات، لذا فكل المعطيات كانت تشير لفوز برازيلي متوقع حتى في ظل قوة الألمان في تلك البطولة.





أما الألمان، فدخلوا المباراة للثأر من نهائي بطولة عام 2002، والتي خسروه أمام البرازيل بالذات، فكان كل هدفهم هو الانتصار على السيلساو في عقر دارهم، لرد الاعتبار من جهة، والتأهل للنهائي من أجل البحث عن النجمة العالمية الرابعة.





بدأ منتخب البرازيل المباراة بأسوأ تشكيل من اللاعبين كما وصفه النقاد ، تحت قيادة لويز فيليبي سكولاري.





في حراسة المرمى: جوليو سيزار





خط الدفاع: مايكون - ديفيد لويز - دانتي - مارسيلو





خط الوسط: لويس جوستافو - فيرناندينيو - أوسكار





خط الهجوم: برنارد - هالك - فريد





بينما بدأ المنتخب الألماني المباراة بتشكيل مكون من





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع:فيليب لام - ماتياس هوميلز - جيروم بواتينج - هوفديس





خط الوسط:سامي خضيرة - شفانيشتيجر - توني كروس - مسعود أوزيل





خط الهجوم: توماس مولر - ميروسلاف كلوزه





بدأت المباراة وكانت التوقعات تشير لحذر شديد من الجانبين، لكن في أول 8 دقائق، رأينا فرصة من مارسيلو لمنتخب البرازيلي، وفرصة لخضيرة للألمان، ليتحصل الألمان في الدقيقة العاشرة على ضربة ركنية.. لم يكونوا يعرفوا أنها ستكون بداية لمباراة العمر في تاريخهم، وبداية لقصة سوداء وحزينة لكل مواطن برازيلي.





ركنية من الجهة اليمنى نفذها توني كروس ، وفي ظل غياب التغطية الدفاعية من المنتخب البرازيلي بشكل غريب، وصلت الكرة لتوماس مولر الغير مراقب في منطقة الجزاء، ليسددها بكل سهولة في مرمى جوليو سيزار، معلنًا عن الهدف الأول للماكينات الألمانية.





حاول أصحاب الأرض بعدها تعديل النتيجة على استحياء، وحاول الألمان مضاعفة الغلة، وهو بالفعل ما حققوه في الدقيقة 23 عن طريق ميروسلاف كلوزه، والذي لم يكتف بتعزيز النتيجة فقط، بل سجل اسمه في تاريخ بطولات كأس العالم .. هزم البرازليين مرتين، مرة بتسجيله الهدف الثاني، ومرة بانفراده بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولات كأس العالم، متفوقًا على البرازيلي رونالدو ، بتسجيله الهدف السادس عشر.





لم يمهل الألمان فرصة التقاط الأنفاس بعد الهدف الثاني، بل عززوا النتيجة بهدف ثالث بعد هدف كلوزه بدقيقة وحيدة، عن طريق تسديدة رائعة لتوني كروس على يمين جوليو سيزار، وسط دهشة من البرازيليين.. لسان حالهم يقول هو ومدربهم سكولاري: ليت المباراة تنتهي الآن"





كان لاعبو المنتخب البرازيلي يمرروا ركلة المنتصف بعد تلقي شباكهم لهدف، لتصل الكرة للاعبي المنتخب الألماني ويسجلوا هدفًا آخرًا بكل سهولة.. مرر لاعبو المنتخب البرازيلي ركلة المنتصف للمرة الثالثة، لتصل الكرة لتوني كروس، ممرًا إياها لسامي خضيرة ، ليمرره بدوره لكروس ، والذي لم يتوانى في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 26، بعد إهانة وإذلال للدفاع البرازيلي.





أمهل المنتخب الألماني نظيره البرازيلي هذه المرة 3 دقائق قبل أن يعود لإذلال لاعبي وجماهير راقصي السامبا مرة أخرى، سامي خضيرة يمرر لأوزيل.. أوزيل يمرر لخضيرة.. وخضيرة يسجل الهدف الخامس.. خماسية تاريخية في شوط وحيد في دور نصف نهائي وضد بلد مستضيفة للبطولة.. أكثر المتشائمين لم يتوقع سيناريو كهذا للبرازيليين في الشوط الأول في انتظار المجهول في 45 دقيقة أخرى.





غادرت معظم الجماهير الملعب بعد هدف خضيرة.. تبقى فقط من يأملون في إخراج المباراة بنتيجة وشكل أفضل، وبالفعل كان المنتخب البرازيلي في بداية الشوط الثاني أفضل من ما بدا عليه في الشوط الأول، لكن دون تهديد مرمى نوير بشكل كبير، وفي ظل سعيهم لتسجيل هدف شرفي، مرر فيليب لام كرة عرضية أرضية بالمقاس على قدم البديل شورليه، والذي وجه الكرة في شباك سيزار، معلنًا عن الهدف السادس في الدقيقة 69.





شورليه عاد بعد هدفه الأول بـ 10 دقائق، ليضيف الهدف السابع للألمان.. 7-0 لمنتخب ألمانيا على المنتخب البرازيلي صاحب أكبر عدد من بطولات كأس العالم ومستضيف البطولة.. من كان يتوقع هذا السيناريو ؟ هدف أوسكار البرازيلي في الدقيقة الأخيرة لم يقلل مرارة الفضيحة بل جعل النتيجة فقط :فوز المنتخب الألماني 7-1 على البرازيل في فضيحة كروية وتأهله لنهائي كأس العالم على الأراضي البرازيلية، ومن ثم تتويجه بالبطولة بعد ذلك على حساب المنتخب الأرجنتيني.





أرقام من مباراة ألمانيا والبرازيل





- أسوأ خسارة في كأس العالم لمنتخب مستضيف البطولة على أرضه





-سجل المنتخب الألماني 4 أهداف في6 دقائق فقط من الدقيقة 23 حتى الدقيقة 29 .. لم يسجل أي منتخب في تاريخ كأس العالم هذا العدد من الأهداف في تلك المدة





- أصبح المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات المستضيفة للبطولة تلقيًا للأهداف في مباراة واحدة، بالتساوي مع النمساوي عند خسارته 7-5 أمام المنتخب السويسري في بطولة 1954





- أصبح المنتخب الألماني أكثر المنتخبات وصولًا لنهائي بطولة كأس العالم بـ 8 مرات متفوقًا على المنتخب البرازيلي والذي وصل للنهائي 7 مرات.





- أصبح المنتخب الألماني أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في كأس العالم في كل البطولات بعد تلك المباراة، حيث سجل 223 هدفًا، بينما سجلت البرازيل 221 هدف





-أسوأ هزيمة للمنتخب البرازيلي طوال تاريخه





- أسوأ هزيمة للمنتخب البرازيلي على أرضه في التاريخ





- أصبح المنتخب الألماني أول منتخب يسجل 7 أهداف في مباراة نصف نهائي لبطولة كأس عالم