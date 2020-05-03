AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح

الأحد 03/مايو/2020 - 08:15 ص
الزردة الإفطار المفضل
الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح
Advertisements
ايمن محمود
تعد الزردة  في الصحراء أو على الشاطئ من أهم عادات أبناء الصحراء الغربية بمطروح طوال العام خاصة في شهر رمضان.
  
يتجمع الأهالي سويا ليقضوا يومهم في الصحراء التي تعد العشق الأول لأبناء مطروح الراغبين في قضاء يوم أو أكثر في الهواء الطلق بعيدا عن المدينة أو بالقرب من الشاطئ. 

ونظرا لوجود فيروس كورونا هذا العام، تسبب في انحسار الزردات مقارنة بالأعوام السابقة أو تقليل الإعداد بشكل كبير.

قال فرج صالح من أبناء مطروح إن طبيعة البدو تميل إلى الهدوء وعدم  تفضيل الزحام، لذلك فهم يلجأون إلى "الزردة"، فيقوم الأصدقاء بتجهيز كل احتياجاتهم، ويغادرون مرسى مطروح، إلى عمق الصحراء أو الوديان أو على الشواطئ البعيدة.

وأضاف أن "الزردة" أحد عادات بدو مطروح سواء في الصحراء أو على شاطئ البحر، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ولا تقتصر الزردة على الشباب فقط، بل يخرج اليها الكبار والأسر، حيث يقومون بها بعمل خيمه ليقضوا فيها يومهم ويتناولوا سويا طعام الإفطار.

وقال سمير عادل من أبناء مطروح: رغم  طبيعة المحافظة السياحية إلا أن ذلك لم يغير من طبيعة أبناء مطروح فى اختيار الطريقة التي يفضلونها وهى الذهاب للصحراء أو على شاطئ البحر لعمل الزردة والتى تبدأ بعد انتهاء الأسبوع الثاني من رمضان بعد انتهاء الزيارات العائلية والإفطار سويا وتزيد في الأسبوع الأخير كما تقام الزردات طوال موسم الصيف.

وأضاف أن أزمة كورونا حدت بشكل كبير من  الزردة، لافتا إلى أن الزردة تبدأ بعمل الخيمة وتجهيزها ويتعاون الجميع فى تجهيز الخيمة والإعداد لتجهيز طعام الإفطار في رمضان أو الغذاء في الأيام العادية ويقضوا الشباب يومهم فى لعب كرة القدم والصلاة ونزول البحر، وإعداد الطعام على الحطب، بطهو اللحم بـ«الردم» أو الدفن فى الرمال. 

وأضاف أن من أشهر المأكولات التى يتم تجهيزها الشوربة المغربي ولحم الضأن، والمكرونة الجارية أو الأرز بأنواعه الأحمر والأصفر وبعدها يتم تناول الشاى الأخضر والأحمر والذى يتم تجهيزه على الحطب.
الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح
الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح
الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح
الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطروح تستعد لموسم الصيف .. شاهد تطوير الشواطئ وفتح محاور طرق جديدة

10 مظاهر على شاطئ الكورنيش بالعريش في شمال سيناء .. شاهد

بديل للكمامة يرتديه المصريون منذ سنوات ويحمينا من كورونا.. تعرف عليه

الجابوري والعصيدة .. طقوس قبائلية لا تنقطع في رمضان بأسوان

عادة رمضانية.. الضحوية إفطار أبناء مطروح ويعقبها شاي الحطب..صور

الحطب أداة الطهي قديما في رمضان بقرى سيناء.. الحال تبدل باستعمال البوتاجاز لإعداد الوجبات أو شرائها جاهزة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تفاصيل خطة مواجهة فيروس كورونا بعد زيادة أعداد الإصابات.. فيديو

5 تصريحات ساخنة من أحمد السبكي مع إيناس الدغيدي في شيخ الحارة .. تعرف عليها

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

أبرز تصريحات اللواء محمد إبراهيم مع أحمد موسى حول محاولة اغتياله

كوريا الجنوبية ترد على الهجوم الناري لجارتها الشمالية

فيسبوك يمحو صفحة لاعب سابق بسبب رأيه في كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟