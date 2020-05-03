الزردة الإفطار المفضل في أواخر رمضان عند بدو مطروح

تعد الزردة في الصحراء أو على الشاطئ من أهم عادات أبناء الصحراء الغربية بمطروح طوال العام خاصة في شهر رمضان.

يتجمع الأهالي سويا ليقضوا يومهم في الصحراء التي تعد العشق الأول لأبناء مطروح الراغبين في قضاء يوم أو أكثر في الهواء الطلق بعيدا عن المدينة أو بالقرب من الشاطئ.





ونظرا لوجود فيروس كورونا هذا العام، تسبب في انحسار الزردات مقارنة بالأعوام السابقة أو تقليل الإعداد بشكل كبير.





قال فرج صالح من أبناء مطروح إن طبيعة البدو تميل إلى الهدوء وعدم تفضيل الزحام، لذلك فهم يلجأون إلى "الزردة"، فيقوم الأصدقاء بتجهيز كل احتياجاتهم، ويغادرون مرسى مطروح، إلى عمق الصحراء أو الوديان أو على الشواطئ البعيدة.





وأضاف أن "الزردة" أحد عادات بدو مطروح سواء في الصحراء أو على شاطئ البحر، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ولا تقتصر الزردة على الشباب فقط، بل يخرج اليها الكبار والأسر، حيث يقومون بها بعمل خيمه ليقضوا فيها يومهم ويتناولوا سويا طعام الإفطار.





وقال سمير عادل من أبناء مطروح: رغم طبيعة المحافظة السياحية إلا أن ذلك لم يغير من طبيعة أبناء مطروح فى اختيار الطريقة التي يفضلونها وهى الذهاب للصحراء أو على شاطئ البحر لعمل الزردة والتى تبدأ بعد انتهاء الأسبوع الثاني من رمضان بعد انتهاء الزيارات العائلية والإفطار سويا وتزيد في الأسبوع الأخير كما تقام الزردات طوال موسم الصيف.





وأضاف أن أزمة كورونا حدت بشكل كبير من الزردة، لافتا إلى أن الزردة تبدأ بعمل الخيمة وتجهيزها ويتعاون الجميع فى تجهيز الخيمة والإعداد لتجهيز طعام الإفطار في رمضان أو الغذاء في الأيام العادية ويقضوا الشباب يومهم فى لعب كرة القدم والصلاة ونزول البحر، وإعداد الطعام على الحطب، بطهو اللحم بـ«الردم» أو الدفن فى الرمال.



