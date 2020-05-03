زهراء مدينة نصر تتحول لتلال قمامة.. صور

بعث محمد خالد أحد قرّاء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بالموقع يشكو فيها انتشار القمامة بحى مدينة نصر بالقاهرة.





وأوضح محمد أن منطقة شارع الجامعة بزهراء مدينة نصر تحديدًا بعد سنترال 3 مدينة نصر تعاني من انتشار تلال من القمامة والروائح الكريهة والحشرات، مما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى، مطالب من المسؤولين بسرعة حل المشكلة.



