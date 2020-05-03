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بين الناس

زهراء مدينة نصر تتحول لتلال قمامة.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 09:07 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث محمد خالد أحد قرّاء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بالموقع يشكو فيها انتشار القمامة بحى مدينة نصر بالقاهرة. 

وأوضح محمد أن منطقة شارع الجامعة بزهراء مدينة نصر تحديدًا بعد سنترال 3 مدينة نصر تعاني من انتشار تلال من القمامة والروائح الكريهة والحشرات، مما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى، مطالب من المسؤولين بسرعة حل المشكلة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
زهراء مدينة نصر تتحول لتلال قمامة.. صور
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