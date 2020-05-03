AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مكانة الكلمة وخطورتها في الإسلام

الأحد 03/مايو/2020 - 08:18 ص
مكانة الكلمة وخطورتها
مكانة الكلمة وخطورتها في الإسلام
Advertisements
محمد شحتة
اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة أمانة، فإما أن تكون كلمة صادقة نافعة مفيدة، فتكتسب بها أجرًا وثوابًا، وإما سيئة أو خبيثة، وكلمة تدعو إلى باطل، وتؤيد الشرَّ والفساد؛ وتُحاسَب عليها.

أمانة الكلمة
كل كلمة سيحاسب عليها الإنسان ويقول تعالى "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".

الكلمة الطيبة صدقة
لأهمية الكلمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الكلمة الطيبة صدقة"، فلنحرص على التحلي بالكلام الطيب والتخلي عن الكلام القبيح، لأن الأمم والمجتمعات في أمس الحاجة إلى مراعاة ذلك، خصوصًا مع الظروف الطارئة والأحداث الجارية.

خطورة الكلمة
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ" رواه البخارى.

يخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الحديث الشريف عن الكلمة التى تؤدى إلى فعل الخير ورضى الله عن العبد والكلمة التى تؤدى إلى فعل الشر وسخط الله تعالى على العبد فكلا الكلمتين يتكلما بهما العبد من غير أن يلقى بهما بالًا ولكن تختلف فى رضى الله تعالى أو سخطه.

معنى الحديث: أن العبد يتكلم بكلمة لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر فى عاقبتها ولا يظن أنها قد تؤثر شيئًا فيرفع الله العبد بها درجات يوم القيامة كأن يحصل بها على رفع مظلمة عن مسلم أو تفريج كربه أو كلمة يريد بها وجه الله بين أهل الباطل ، وقد يتكلم العبد بكلمة عند ذى سلطان جائر يريد بها هلاك مسلم أو أن المراد أنه يتكلم بكلمة يعرض لمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بشريعة وإن كان معتقد غير ذلك مما لا يرضى الله ويعرض العبد لسخط تعالى عليه فهو عندما يتكلم بها يتكلم بها على غفلة من غير تثبيت ولا تأمل.

حفظ اللسان
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، والواقع يدل على أننا بحاجة إلى تطبيق هذا الحديث والعمل به في الوقت الحالي، خصوصًا مع تنوع الأحداث، وتنامي الظروف التي أصابت الكثير منا بالقلق والهلع والاضطراب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يهدد السِّلم المُجتمعي.. الأزهر يحذر لاعبي الأهلي والزمالك من التعصب الرياضي

الإفتاء: ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت إثم شرعي

الإفتاء في موشن جرافيك توضح الفرق بين فيروس كورونا والإرهاب

3 آفات منتشرة بين الناس حذرنا الرسول منها

البحوث الإسلامية: التوقف عن ترويج الشائعات أو نقلها دون تحري الدقة مسئولية مجتمعية

أمين البحوث الإسلامية: الكلمة الطيبة لبنة قوية في بناء المجتمع

ترشيحاتنا

فيسبوك يمحو صفحة لاعب سابق بسبب رأيه في كورونا

ميمونة بنت الحارث.. آخر زوجات النبي .. وسبب دخول بنى هلال فى الإسلام

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

أخبار الفن .. خطأ بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. أول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية أحمد فهمى من هنا الزاهد

حدث ليلا.. مصرع 18 إرهابيا في سيناء ثأرا للشهداء.. الموت يفجع تامر شلتوت.. وتحطم مروحية أمريكية

بعد رفض الكونجرس هديته بشأن كورونا .. ترامب: بيلوسي مجنونة وبقرتكم سبب الوباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟