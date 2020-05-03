اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مكانة الكلمة وخطورتها في الإسلام

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة أمانة، فإما أن تكون كلمة صادقة نافعة مفيدة، فتكتسب بها أجرًا وثوابًا، وإما سيئة أو خبيثة، وكلمة تدعو إلى باطل، وتؤيد الشرَّ والفساد؛ وتُحاسَب عليها.





أمانة الكلمة

كل كلمة سيحاسب عليها الإنسان ويقول تعالى "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".





الكلمة الطيبة صدقة

لأهمية الكلمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الكلمة الطيبة صدقة"، فلنحرص على التحلي بالكلام الطيب والتخلي عن الكلام القبيح، لأن الأمم والمجتمعات في أمس الحاجة إلى مراعاة ذلك، خصوصًا مع الظروف الطارئة والأحداث الجارية.





خطورة الكلمة

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ" رواه البخارى.





يخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الحديث الشريف عن الكلمة التى تؤدى إلى فعل الخير ورضى الله عن العبد والكلمة التى تؤدى إلى فعل الشر وسخط الله تعالى على العبد فكلا الكلمتين يتكلما بهما العبد من غير أن يلقى بهما بالًا ولكن تختلف فى رضى الله تعالى أو سخطه.





معنى الحديث: أن العبد يتكلم بكلمة لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر فى عاقبتها ولا يظن أنها قد تؤثر شيئًا فيرفع الله العبد بها درجات يوم القيامة كأن يحصل بها على رفع مظلمة عن مسلم أو تفريج كربه أو كلمة يريد بها وجه الله بين أهل الباطل ، وقد يتكلم العبد بكلمة عند ذى سلطان جائر يريد بها هلاك مسلم أو أن المراد أنه يتكلم بكلمة يعرض لمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بشريعة وإن كان معتقد غير ذلك مما لا يرضى الله ويعرض العبد لسخط تعالى عليه فهو عندما يتكلم بها يتكلم بها على غفلة من غير تثبيت ولا تأمل.





حفظ اللسان

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، والواقع يدل على أننا بحاجة إلى تطبيق هذا الحديث والعمل به في الوقت الحالي، خصوصًا مع تنوع الأحداث، وتنامي الظروف التي أصابت الكثير منا بالقلق والهلع والاضطراب.