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منوعات

فيسبوك يمحو صفحة لاعب سابق بسبب رأيه في كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 06:04 ص
ديفيد آيك حارس مرمى
ديفيد آيك حارس مرمى إنجليزي متقاعد
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أماني إبراهيم
يتبع موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) سياسة جديدة تعتمد على حظر كل من يروج للشائعات من خلال نشر معلومات خاطئة، ومنهم رياضي إنجليزي سابق أغلق فيسبوك صفحته بعد نشره معلومات خاطئة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية فقد نشر ديفيد آيك، وهو حارس مرمى إنجليزي متقاعد، معلومات تفيد بأن شبكة الجيل الخامس 5G لها علاقة بانتشار الفيروس المستجد.

ويعد آيك واحدا من أبرز المروجين للشائعات ونظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتابع حديثه في مقطع فيديو قام بنشره إلى أنه يوجد مجموعة يهودية تقف خلف انتشار الفيروس.

وأعلنت مؤسسة فيسبوك في بيان أنه تم إزالة الصفحة لنشرها العديد من المعلومات الخاطئة وهو ما تكرر عدة مرات، متابعا أن هذا الأمر مخالف لسياسة الموقع.

ولكن لم يتوقف آيك في التعبير عن رأيه، حيث نشر تغريده على حسابه بموقع (تويتر) قال فيها أنه فيسبوك أزال صفحة ديفيد آيك، متابعا (النخبة مذعورة).

وقدمت العديد بشكاوى ضد حسابات آيك بأنه يروج للشائعات، وينشر معلومات خاطئة يصدقها الملايين حول العالم، ومنها أيضا أن عدوى كورونا لا تنتقل بالمصافحة واللمس.
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