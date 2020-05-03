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فن

رانيا ياسين تنشر صورة من مشهد فلانتينو

الأحد 03/مايو/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا ياسين صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام من احد مشاهدها من مسلسل فلانتينو الذى يقوم ببطولته الفنان عادل امام.

كتبت معلقة على الصورة " يارب"، ولاقى دورها فى المسلسل اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز تعليقاتهم "دايما متألقة ومتميزة".


"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز.

وخلال الأحداث، تدور بين فلانتينو وزوجته بعض الخلافات، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت

"فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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يارب

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